Дострокові вибори до Бундестагу заплановані на 23 лютого.

Чинний канцлер ФРН Олаф Шольц офіційно став кандидатом на цю посаду від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що підповідне рішення було ухвалене на партійному з'їзді СДПН у Берліні. За висунення кандидатури Шольца на посаду канцлера проголосували 99,16% делегатів.

Після цього чинний канцлер заявив, що зробить все можливе, щоб "здивувати тих, хто думає, що вже знає, чим все закінчиться".

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"Ми переможемо. Велике вам спасибі. ... Якщо 23 лютого ми зробимо неправильний поворот у Німеччині, наступного ранку ми прокинемося в іншій країні. Цього не повинно статися", - сказав Шольц.

Дострокові вибори у Німеччині

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2024 року Бундестаг виніс вотум недовіри чинному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Відповідне рішення підтримали 207 депутатів, проти виступили 394, ще 116 парламентаріїв утрималися. Таким чином канцлеру не вдалося набрати необхідні 367 голосів.

27 грудня Шольц оголосив про розпуск Бундестагу і оголосив дострокові вибори. Вони мають відбутися 23 лютого.

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