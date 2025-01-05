Також від опозиції, яка розповіла про такі плани, вимагають вибачень.

Соціал-демократична партія Німеччини відкидає слова опозиційного політика Родеріха Кізеветтера про те, що канцлер Олаф Шольц начебто планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним до 23 лютого. Про це заявив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш під час презентації передвиборчої програми в Берліні, передає Spiegel.

За словами Мірша, допис Кізеветтера є "вкрай проблематичним, підступним і підлим". Крім того, це також є "явним порушенням угоди про чесну конкуренцію" перед майбутніми виборами.

Також він закликав генерального секретаря партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС), до якої входить Кізеветтер, відреагувати на ситуацію, а від самого політика він чекає вибачень та видалення допису.

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Ймовірний візит Шольц до РФ - що відомо

Раніше речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що Олаф Шольц планує зустрітися з Путіним до 23 лютого, тобто до початку парламентських виборів у країні. За його словами, показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи сусіди Німеччини.

Також видання Der Spiegel писало, що німецький канцлер може відвідати Москву з "мирною місією", аби зіграти на цій темі для підвищення свого передвиборчого рейтингу.

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