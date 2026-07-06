Лукашенко дав обіцянку білорусам щодо війни в Україні

Лукашенко звинуватив якусь "міжнародну партію війни" у перешкоджанні мирному врегулюванню в Україні.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробив нову заяву щодо участі своєї країни у війні в Україні на боці РФ.

Він сказав, що Білорусь не хоче воювати, але при цьому заявив, що Європейський союз "відкрито взяв курс на мілітаризацію, при цьому нагнітається абсурдна істерія навколо уявної "загрози зі сходу".

Водночас він заявив білоруським військовим, що ніхто їх не буде відправляти воювати в Україні.

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"Ніхто вас у цю бійню не пошле. Війна нам не потрібна, це погано, що війна триває в Україні. Ми прихильники мирного вирішення питань. Але, як я сказав, міжнародна "партія війни" цього не хоче", – додав він.

Білорусь і війна в Україні

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський вимагав, щоб Білорусь припинила роботу на своїй території ретрансляторів, які координують російські атаки дронів по Україні. Він наголосив, що в іншому разі Україна зробить це самостійно через тиждень.

Згодом Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі припинили свою роботу.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні доведеться сформувати нові бригади, щоб прикрити кордон із Білоруссю. За його словами, загроза втягнення Білорусі у війну стає дедалі реальнішою.

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