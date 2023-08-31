Напередодні Кабінет міністрів погодив звільнення 54-річного Олександра Ярощука, але не повідомив причину.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Ярощука з посади голову Івано-Франківської райдержадміністрації.

"Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України", – йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті глави держави.

Згаданий пункт 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України передбачає, що з працівником можна розірвати трудовий договір за появу на роботі в "нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння".

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Напередодні Кабінет міністрів погодив звільнення 54-річного Олександра Ярощука, який очолював Івано-Франківську районну держадміністрацію з березня 2021 року.

Останні кадрові рішення Зеленського

Цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова.

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав рекомендаційний указ щодо звільнення усіх обласних військкомів. Його виконають після того, як його підпише Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Президент пояснив своє рішення численними скаргами військових на проблеми з комплектуванням.

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