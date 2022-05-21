Обласну адміністрацію очолив Олексій Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, іншим указом глава держави звільнив із цієї посади Олександра Павлюка.

"Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії. Саме під час головування Олександра Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону, зокрема розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, повернення електропостачання, води та газу в будинки на територіях, що були під окупацією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2021 року Олександра Павлюка призначили командувачем операції Об'єднаних сил.

15 березня 2022-го президент України Володимир Зеленський призначив його керівником Київської обласної військової адміністрації. Рішення ухвалили у зв'язку з тодішніми намірами окупантів захопити Київ.

Олексій Кулеба обіймав посаду голови ОДА до призначення Павлюка. Після звільнення він також допомагав військовому керівництву.