За його словами, стежила розвідка, стежили військові і розуміли, звідки може бути ризик наступу.

Президент України Володимир Зеленський згадав, що він отримав сигнал про повномасштабне вторгнення РФ трохи раніше, ніж почалися постріли.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафон.

За його словами, перед війною він дуже пізно приїхав додому через засідання, де обговорювали функціонування держави через потенційне вторгнення.

"Хлопки" у нас було чути. Я вже був готовий, отримав дзвінки до "хлопків", які ми почули. Я отримав сигнал трішки раніше, коли почались постріли. Коли починається підготовка, ми були наготові і до цього за деякий час. Слідкувала розвідка, слідкували військові, ми розуміли, звідки може бути ризик наступу. Тому одразу, коли там почалась підготовка пострілів для вторгнення, я отримав сигнал, мені подзвонили, я приїхав", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

На сьогодні під російською окупацією знаходяться частина Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької та Миколаївської областей, а також Крим.