Макєєв заявив, що вважає позицію видання абсурдною.

Німецька газета Berliner Zeitung виступила зі звинуваченням у залякуванні на адресу посла України Олексія Макеєва.

Як пише Bild, український посол розкритикував газету Berliner Zeitung за те, що вона поширює проросійські наративи. "Навіть російське посольство їх репостить - настільки там спотворені реальність і правда про російську війну", - написав він. Також він порівняв газету з "Московським радіо" - пропагандистською радіостанцією СРСР.

На це Berliner Zeitung відповіла, що розглядає претензії Макєєва, як необґрунтовані нападки на поіменно названих редакторів і авторів, як "спробу залякування, а отже, як посягання на свободу преси". У виданні пішли ще далі і заявили, що український посол атакує їх, оскільки сам співпрацює з виданням Tagesspiegel, яке конкурує з ними.

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Коментуючи ситуацію, що склалася, виданню BILD, Макєєв зазначив: "На мою ґрунтовану на фактах критику маніпулятивних репортажів, Berliner Zeitung зобразила себе жертвою і викривила мою критику, перетворивши це на атаку на свободу преси". Дипломат додав, що поважає і цінує свободу преси, а також справжню культуру дебатів і свободу вираження думок, але не підміну понять для відволікання уваги. "На жоден пункт моєї критики не було дано об'єктивної відповіді. А абсурд про те, що посол нібито захищає українські інтереси не за посадою, а заради конкуруючої газети - це чистий наклеп", - констатував Макєєв.

Український посол у Німеччині

Навесні минулого року колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, відомий своїми різкими висловлюваннями, вкотре публічно розкритикував свого наступника Олексія Макеєва. Макєєв відповів. Він сказав, що звинувачення його попередника Мельника, який обіймає посаду заступника глави МЗС, не є офіційною позицією МЗС. Він також підкреслює, що результати його роботи можна легко побачити.

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