Дружина президента України Володимира Зеленського Олена змінила зачіску, здивувавши різким перевтіленням.
У своєму Instagram вона опублікувала фотографії зустрічі з нагоди запуску першого україномовного аудіогіду в Археологічному музеї Несебіра (Болгарія).
Для заходу перша леді вибрала костюм зі світло-блакитним жакетом, але найбільше увагу привернула її нова зачіска.
Найчастіше вона з'являється на публіці з розпущеним волоссям, або заколює його на потилиці.
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Цього разу дружина президента вибрала акуратну зачіску, яка з бічного ракурсу нагадує коротку.
"Дуже хороша у вас зачіска", "Олена дуже красива і порядна жінка!", "Леді красива, але стилісту - мінус", - коментували підписники.
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