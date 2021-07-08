Олена Зеленська найчастіше з'являється на публіці з розпущеним волоссям.

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена змінила зачіску, здивувавши різким перевтіленням.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографії зустрічі з нагоди запуску першого україномовного аудіогіду в Археологічному музеї Несебіра (Болгарія).

Для заходу перша леді вибрала костюм зі світло-блакитним жакетом, але найбільше увагу привернула її нова зачіска.

Найчастіше вона з'являється на публіці з розпущеним волоссям, або заколює його на потилиці.

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Цього разу дружина президента вибрала акуратну зачіску, яка з бічного ракурсу нагадує коротку.

"Дуже хороша у вас зачіска", "Олена дуже красива і порядна жінка!", "Леді красива, але стилісту - мінус", - коментували підписники.

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Автор: Іван Бойко