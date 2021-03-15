Сторони обговорювали переговори російських сил з СБУ і постачання готівки в Дебальцеве.

У мережі з'явився новий аудіозапис ймовірної розмови між Кумом Путіна Віктором Медведчуком і колишнім помічником Путіна Владиславом Сурковим. Бесіда, зокрема, стосується Дебальцевого і переговорів російських сил на Донбасі з СБУ.

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Як стверджує OBOZREVATEL, журналісти отримали аудіозаписи з достовірних джерел. Всього у файлі представлені три епізоди, але дата переговорів не уточнюється.

Так, учасники бесіди обговорюють зв'язки з "Міністром оборони" терористів "ДНР" Кононовим (позивний - "Цар"), корупційні схеми на окупованих територіях (поставку готівки в Дебальцеве), а також створення якоїсь "Ради міст".

Зазначається, що Сурков нібито озвучував Медведчуку своє бачення Мінських угод і особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник, виходячи з діалогу, брав активну участь у прописуванні сценарію, який Москва готувала для Донбасу.

Примітно, що сторони обговорюють контакт між Кононовим і певним «Сергієм Сергійовичем». Імовірно Медведчук пояснює, що "Сергій Сергійович" - це на той момент перший заступник голови СБУ Василь Грицак.

"Є прохання, Слав. Там з "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, так? Він не Сергій Сергійович, він взагалі... Це Грицак - перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "ти знаєш, з ким ти розмовляєш?"Той каже:" Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку... А той почав:"та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що той теж людина немаленька, він генерал-полковник, до речі», - говорить співрозмовник з голосом Медведчука.

Сурков у відповідь обіцяє спробувати щось зробити.

Переговори Медведчука і Суркова

У квітні ЗМІ опублікували запис розмови, в якій Медведчук і Сурков в 2014 році обговорювали постачання електрики в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Розмова стосується схеми поставок електроенергії, в якій задіяні Російська "Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові.

Крім цього, сторони говорять про обмін бранцями на Донбасі. В ході бесіди Медведчук розповідає Суркову, що саме Порошенко запропонував йому займатися питаннями звільнення полонених.

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Автор: Дмитро Захаров