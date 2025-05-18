Президент України подарував понтифіку особливу ікону.

Президент України Володимир Зеленський подарував Папі Римському Леву Леву XIV ікону, написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі.

"Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма".

Як пояснив Зеленський, ця ікона – "про наших дітей, про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні".

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"Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому", - додав він.

Участь Зеленського в урочистостях за нагоди інтронізації Папи Лева XIV

Як повідомляв раніше УНІАН, у церемонії інтронізації нового Папи Римського Лева XIV брав участь президент України Володимир Зеленський разом з першою леді. Також на подію прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Загалом на церемонії були присутні понад 150 міжнародних делегацій на чолі з монархами, президентами та прем'єр-міністрами.

Після завершення інавгураційної меси Папа зустрівся з президентом України Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. За словами глави держави, понтифік запевнив, що він може відіграти важливу роль у завершенні війни в нашій країні. Зеленський подякував Ватикану "за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією" і запевнив, що Україна готові "до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів".

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