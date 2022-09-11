Президент РФ в черговий раз заявив, українська армія обстрілює Запорізьку АЕС.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. В ході переговорів обговорювалася ситуація в Україні.

Про це повідомила прес-служба Кремль.

Головною темою двох лідерів стала ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Путін заявив, що станцію обстрілюють українські військові, при цьому він підтримав "неполітизовану взаємодію щодо ситуації навколо ЗАЕС за участю МАГАТЕ".

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Крім того, президенти обговорили експорт українського зерна. Президент РФ заявив, що"зерно має спрямовуватися насамперед на потреби країн, що розвиваються".

У свою чергу в Єлисейському палаці повідомили, що Макрон у розмові з Путіним наполягав на забезпеченні безпеки Запорізької АЕС.

"Він нагадав, що російська окупація стала причиною ризиків, що загрожують сьогодні цілісності Запорізької АЕС. Він попросив, щоб російські війська відвели своє важке і легке озброєння і дотримувалися рекомендацій МАГАТЕ щодо забезпечення безпеки АЕС", - йдеться в повідомленні.

За словами Макрона, міжнародні партнери, особливо РФ, несуть відповідальність за забезпечення продовольством країн, які піддаються найбільшому ризику.

"Він попросив президента Путіна забезпечити, щоб домовленість, досягнута Росією з Україною і Туреччиною під контролем ООН, виконувалася таким чином, щоб експортоване зерно діставалося тим, хто його найбільше потребує", - підсумували в Єлисейському палаці.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 вересня президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський спільно зажадали від Російської Федерації вивести російські окупаційні сили з району Запорізької атомної електростанції.

Крім того, 11 вересня нова прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас провела перші телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.

Зазначається, що трас і Макрон обговорили двосторонні відносини, кроки з подолання енергетичної кризи, "викликаної незаконною війною Путіна". З Моравецьким вона обговорила шляхи зміцнення двосторонніх відносин, зокрема в контексті співпраці на підтримку народу України.

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