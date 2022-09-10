Також президент Франції розпитав у президента України про ситуацію на фронті та про допомогу, якої потребує Україна.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський спільно вимагають від Російської Федерації вивести окупаційні російські сили з району Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляє Єлисейський палац, лідери держав провели телефонну розмову.

"Вони повернулись до ситуації довкола Запорізької атомної електростанції, яка залишається дуже тривожною, висловили свою підтримку роботі Міжнародного агентства з атомної енергії. Президенти поділяють однакову вимогу стосовно виведення російських сил з району для гарантування безпеки і захисту атомних установок", - наголошується у повідомленні.

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Також Макрон запитав у Зеленського про розвиток подій на полі бою, а також про потреби України, задоволенню яких Франція могла би посприяти.

Нагадаємо, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З тих пір Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

У липні стало відомо, що російські окупанти затягли в машинний зал 1-го енергоблоку ЗАЕС не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю і вибухівку. У вересні російські пропагандисти зняли на відео військову техніку за території станції.

На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місія сфокусувалася на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Два експерти після візиту місії залишилися на станції. Очікується, що вони продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. За підсумками місія МАГАТЕ випустило звіт, в якому рекомендує вивести військову техніку із зон, що загрожують безпеці ЗАЕС.

7 вересня на засіданні Ради Безпеки ООН генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі, який побував на ЗАЕС, застеріг, що на Запорізькій атомній електростанції через військові дії може статися катастрофа.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Міжнародне агентство з атомної енергії має змусити Росію до демілітаризації території Запорізької АЕС і повернення її під контроль України.

З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї. Обстріли Енергодара не припинялися ні під час візиту МАГАТЕ, ні після. 6 вересня під час обстрілів постраждала підстанції "Луч".

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