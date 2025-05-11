Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту США по мобільному телефону.

Європейські лідери в суботу посилили тиск на лідера Росії Володимира Путіна, щоб він погодився на 30-денне припинення вогню в Україні без будь-яких умов, пригрозивши додатковими санкціями проти Москви і посиленнями військової підтримки Києва.

При цьому, як пише Politico, важливо, що президент США Дональд Трамп підтримує європейські вимоги і готовий зробити свій внесок у реалізацію і спостереження за потенційним припиненням вогню - так заявляє європейська сторона.

Повідомляється, що під час бесіди лідерів у Маріїнському палаці президент Франції Еммануель Макрон узяв на себе ініціативу подзвонити Трампу мобільним телефоном і проінформувати його про перебіг дискусії.

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"Трамп відповів на дзвінок, хоча у Вашингтоні була ще 7 година ранку, і погодився підтримати європейські вимоги, за словами двох чиновників, обізнаних із цим питанням", - пише Politico.

Пропоноване припинення вогню здійснюватиметься "під наглядом головним чином Сполучених Штатів Америки, і в цьому братимуть участь усі європейці", - сказав пізніше Макрон журналістам.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив на прес-конференції в Києві, що "ми вдячні американському президенту за те, що він повністю підтримує нашу ініціативу". Пізніше він додав, що "американський уряд зобов'язаний стежити за припиненням вогню".

Два європейські чиновники, які були присутні в Києві, назвали підсумки зустрічі великим успіхом, особливо тому, що лідерам удалося залучити Трампа і заручитися його підтримкою, хоча один із чиновників попередив, що американський президент схильний швидко змінювати свою думку.

Тепер багато що залежить від того, як Путін відреагує на вимоги Заходу, сказали чиновники.

Водночас одне з джерел в уряді Німеччини повідомило, що Мерц і його колеги по партії доручили своїм радникам із зовнішньої політики негайно почати підготовку до укладення довгострокової мирної угоди, якщо Росія прийме заклики до беззастережного припинення вогню.

Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявами щодо війни, яку Російська Федерація веде проти України.

За його словами, Росія передала колегам на Заході, що Москва в майбутньому може продовжити термін перемир'я, оголошеного на 9 травня. Про пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів він не згадав.

При цьому він запропонував відновити переговори з Україною 15 травня - у Туреччині, без попередніх умов. Завтра він поговорить про це з турецьким лідером Ердоганом.

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