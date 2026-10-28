У Кремлі зробили несподівану заяву щодо мирних переговорів в Абу-Дабі

У МЗС Росії заявили, що про переговори в Абу-Дабі поки говорити "передчасно".

У Кремлі раптово змінили позицію щодо тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі та назвали розмови про таку зустріч "передчасними". Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков.

Він не підтвердив, що тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні відбудуться в Абу-Дабі, хоча раніше РФ вже обговорювала Абу-Дабі як місце їх проведення.

"Щодо переговорів в Абу-Дабі поки говорити передчасно. Звісно, попереднє розуміння, що найближчим часом відбудеться такий контакт, і Абу-Дабі як місце його проведення також згадувалося, – усе це так. Але загалом ми поки перебуваємо на етапі підготовки", – сказав представник російського МЗС.

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Водночас про скасування переговорів Рябков не заявив, лише про те, що підготовка триває.

Він також заявив, що з адміністрацією Трампа ведеться щільний та інтенсивний діалог і РФ розраховує на зусилля США у досягненні "сталого врегулювання в Україні з урахуванням причин конфлікту".

Водночас, за його словами, Москва не має ілюзій щодо того, що результат виборів у США призведе до кращого вектора розвитку відносин з РФ.

Тристоронні переговори України, США та РФ - що відомо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори між делегаціями України, Росії та США попередньо заплановані на 4 листопада. За його словами, зустріч, найімовірніше, відбудеться в Абу-Дабі.

Водночас в Україні поки не підтверджують цю інформацію. Сторони досі визначаються з датою проведення і чекають підтвердження від американської делегації, яка виступає посередником у цих переговорах.

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