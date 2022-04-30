Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що на переговорах Україна і РФ серед іншого обговорюють денацифікацію, статус російської мови і скасування санкцій.
Про це він повідомив у коментарі журналістам.
"Не вперше доводиться говорити про те, що між фактами і фантазіями у представників РФ занадто велика дистанція", - зазначив Подоляк.
Він наголосив, що, по-перше, жодного разу за столом переговорів не бачив Лаврова - ні очно, ні в онлайн форматі.
Тому радника глави ОП дещо дивує схильність Лаврова коментувати те,"в чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу".
"По-друге,"денацифікацію і російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і звичайно ж, в Маріуполі. І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю невинних українських громадян", - додав він.
По-третє, Подоляк заявив, що "вже точно" в рамках переговорного процесу абсолютно не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ.
"Оскільки досі не усунена причина для їх введення світовою спільнотою, а саме окупація частини території України і віроломне порушення нашої територіальної цілісності і суверенітету. Ну і зрозуміло, санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі всіх інших країн, тому що вводив їх весь цивілізований світ у відповідь на абсолютну варварську поведінку Росії. І саме всім нашим партнерам разом з Україною вирішувати, коли і які рішення щодо санкцій приймати", - сказав він.
За словами радника керівника Офісу президента, тому він вже вкотре настійно рекомендує представникам РФ відмовитися від коментарів, які не є достовірними і скільки-небудь відповідними реальному перебігу переговорного процесу.
Як відомо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах між Україною і Росією серед іншого нібито обговорюють "питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші".