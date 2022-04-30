Радник голови ОПУ порадив РФ відмовитися від недостовірних коментарів про перебіг переговорів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що на переговорах Україна і РФ серед іншого обговорюють денацифікацію, статус російської мови і скасування санкцій.

Про це він повідомив у коментарі журналістам.

"Не вперше доводиться говорити про те, що між фактами і фантазіями у представників РФ занадто велика дистанція", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що, по-перше, жодного разу за столом переговорів не бачив Лаврова - ні очно, ні в онлайн форматі.

Тому радника глави ОП дещо дивує схильність Лаврова коментувати те,"в чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу".

"По-друге,"денацифікацію і російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і звичайно ж, в Маріуполі. І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю невинних українських громадян", - додав він.

По-третє, Подоляк заявив, що "вже точно" в рамках переговорного процесу абсолютно не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ.

"Оскільки досі не усунена причина для їх введення світовою спільнотою, а саме окупація частини території України і віроломне порушення нашої територіальної цілісності і суверенітету. Ну і зрозуміло, санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі всіх інших країн, тому що вводив їх весь цивілізований світ у відповідь на абсолютну варварську поведінку Росії. І саме всім нашим партнерам разом з Україною вирішувати, коли і які рішення щодо санкцій приймати", - сказав він.

За словами радника керівника Офісу президента, тому він вже вкотре настійно рекомендує представникам РФ відмовитися від коментарів, які не є достовірними і скільки-небудь відповідними реальному перебігу переговорного процесу.

Як відомо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах між Україною і Росією серед іншого нібито обговорюють "питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші".

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