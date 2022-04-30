У "договорі" РФ бачить "постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий і демілітаризований статус України".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва обговорює з Києвом, в тому числі, скасування антиросійських санкцій.

Про це він заявив у інтерв'ю китайському Сіньхуа.

За логікою країни-агресора, в "мирному договорі" "повинні бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як "постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий і демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки".

"На порядку денному переговорів також питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші", - стверджує міністр.

Лавров, говорячи про "деескалацію" в регіоні додав, що "як один з можливих варіантів передбачається створення інституту держав-гарантів, серед яких, перш за все, постійні члени Ради Безпеки ООН, включаючи Росію і КНР".

29 квітня радник Голови ВП Михайло Подоляк, який займається переговорним процесом, навпаки, зазначив, що діалог з Росією сповільнився.

Причина полягає в тому, що Київ отримав докази звірств російських військових біля столиці, а РФ почала активні бойових дій на сході України.

Українсько-російські переговори в Туреччині

29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Після звірств російських військових у Бучі процес зупинився. Втім, навіть попри це, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не має іншого виходу, окрім як сісти за стіл переговорів з Путіним.

12 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після "провокацій" в Бучі. Пізніше глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія спростував заяви росіян про те, що Україна нібито відмовилася від Стамбульського Комюніке і змінила свою позицію.

24 квітня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що українська та російська сторона працюють над спільною декларацією. Водночас дипломат вказав, що остаточне рішення за президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

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