Росіяни свідомо намагалися розлютити або деморалізувати українських переговірників, тиснучи на болючі місця.

Під час переговорів у Стамбулі росіяни погрожували українській делегації "вічною війною", в якій присутні за переговоним столом можуть втратити ще більше своїх близьких. Ймовірно, ці слова були адресовані заступнику міністра закордонних справ України, екс-представнику України в ООН Сергію Кислиці.

Так, він опублікував короткий пост у соцмережі Х, в якому фактично підтвердив раніше оприлюднену інсайдерами інформацію.

"На кого б з нашої делегації не була спрямована ця тактика "залякування" - на мене, чи, можливо, на інших, чи на всіх нас - вона не спрацювала. Насправді вона мала абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнило нашу рішучість зупинити зло, яке хвалиться тим, що вбиває, і сповнене рішучості продовжувати вбивати наших беззахисних громадян", – написав Кислиця.

Відео дня

Він також оприлюднив світлину свого племінника Макса, який загинув на фронті влітку 2022 року.

"Максу було 23 роки, і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті", – додав дипломат.

Російська тактика переговорів у Стамбулі

Як писав УНІАН, британський журналіст Олівер Керролл, посилаючись на власні джерела, повідомив, що на переговорах у Стамбулі росіяни погрожували українцям нескінченною війною та вимагали віддати регіони, які закортіло Путіну.

"Ми готові воювати рік, два, три - скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", – начебто сказав голова російської делегації Володимир Мединський.

Вже після переговорів Мединський дав інтерв’ю російській пропаганді, в якому побічно підтвердив, що казав українцям щось подібне. Також він навів кілька фейкових цитат Наполеона і Бісмарка, намагаючись обгрунтувати російський ультиматум.

Вас також можуть зацікавити новини: