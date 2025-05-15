Україна виступає за повне припинення вогню, вкотре наголосив президент.

Україна не знаходиться в стані звичайної дипломатії з РФ, адже ми маємо справу з людьми, які прийшли нас зруйнувати. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

"Окупація 20% нашої території, ви вважаєте - це дипломатія? Масовані поховання - це точно не дипломатія. В сучасному світі депортація силою 20 тисяч українських дітей на територію РФ - чи це схоже на дипломатію?", - сказав Зеленський.

Він також пояснив, чому Україна виступає за старт перемовин щодо закінчення війни після припинення вогню.

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"В усіх війнах робиться перший крок. Як каже президент Трамп - припинити вбивства, ми підтримуємо. І для цього не потрібні лідери - потрібна політична воля лідера... А потім вже говорити про моніторинг тощо. Щоб не йти зараз у деталі всієї конструкції. Адже якщо зараз ми почнемо сперечатися про деталі - можуть пройти роки… Будуть порушення, але не буде масовості", - пояснив Зеленський.

Переговори про завершення війни - важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна все ж візьме участь у прямих переговорах з РФ у Стамбулі, попри відсутність на них російського диктатора Володимира Путіна. За словами президента, українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Водночас він закликав Путіна "продемонструвати лідерство" та зустрітися із Володимиром Зеленським без будь-яких вимог. Він також наголосив, що Україна очікує від партнерів санкційних кроків в бік Росії.

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