Держсекретар США Марко Рубіо провів розмови з європейськими колегами, а глава МЗС Росії Лавров зв'язався з турецьким міністром Хаканом Фіданом.

Пропозиція президента США Дональда Трампа приєднатися до переговорів між Україною і Росією в Стамбулі 15 травня викликала шквал дипломатичних взаємодій між різними країнами - від Європи до Близького Сходу, пише Reuters.

Як нагадує видання, у неділю лідер Росії Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною, Зеленський відповів, що приїде, але Путін має бути присутнім особисто. Потім у понеділок Трамп, який цього тижня має відвідати Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати і Катар, запропонував долучитися до переговорів.

"У мене так багато зустрічей, але я думав про те, щоб прилетіти туди. Я думаю, є така можливість, якщо я буду думати, що все може статися, але ми повинні це зробити", - сказав він.

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Після пропозиції Трампа держсекретар США Марко Рубіо обговорив "шлях до припинення вогню" в Україні з європейськими колегами, серед яких були міністри закордонних справ Великої Британії та Франції, а також глава зовнішньополітичного відомства ЄС. У розмові також брали участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колеги з Німеччини та Польщі.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Кремль також неодноразово дякував Китаю, а також Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам і Катару за допомогу в посередництві.

Переговори в Стамбулі

Володимир Путін запропонував провести прямі переговори між російською та українською сторонами в Стамбулі. Український лідер Володимир Зеленський прямо сказав, що поїде до Стамбула 15 травня і чекатиме там Путіна особисто.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Туреччини. На можливість долучення до переговорів глави Білого дому вже відреагував Зеленський. Він зазначив, що "всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути там з Україною".

Водночас аналітики ISW вказують, що в Росії вже готують ґрунт для того, щоб виправдати неявку Путіна на переговори.

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