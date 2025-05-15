Леся Лещенко

За словами президента, Україна очікує від партнерів санкційних кроків.

Російський диктатор Володимир Путін повинен продемонструвати лідерство. Якщо він готовий до перемовин, то потрібно зустрічатися без будь-яких умов. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.

"Головне завдання для України, я вважаю, бути послідовним і конструктивним. І навіть зараз, незважаючи на рівень делегації, ми спеціально відправляємо нашу делегацію на рівні міністра оборони України для того, щоб потім ніхто не сказав, що щось там залежало від України, особливо щодо зриву тих чи інших перемовин. І для мене це дуже важливо", - сказав він.

За його словами, Україна очікує від партнерів санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатися вперед до закінчення війни.

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"Лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатися без будь-яких умов. Давайте зустрічатися. Ми зараз в Анкарі, прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає", - заявив президент.

Зеленський вважає, що США та Туреччина відчувають неповагу з боку Росії.

"Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна. Держсекретар Рубіо є. Міністр закордонних справ Туреччини є. Міністр закордонних справ України є. Де відповідна людина з РФ? Це неповага не до України, до всіх. Передусім, я вважаю, до Туреччини, тому що - тут зустріч", - наголосив глава держави.

Хто очолить делегацію України на переговорах з РФ у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, Зеленський повідомив, хто очолить делегацію України на спільних українсько-американсько-турецько-російських переговорах у Стамбулі. На чолі української команди переговорників буде міністр оборони Рустем Умєров.

"Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення", - наголосив Зеленський.

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