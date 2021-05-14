Можливо, у нього змінилась публічна риторика на жорсткішу, каже дружина глави держави.

Телеведуча Наталя Мосейчук поцікавилася у дружини Володимира Зеленського Олени, чи змінився він за два роки президентства.

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"Він не змінився, він завжди таким був. Я знаю його дуже добре. Просто настав час діяти. Можливо, у нього змінилась публічна риторика на жорсткішу, бо більше бути лояльним і посміхатись вже сил немає. Але він не змінився", - запевнила дружина глави держави.

Річниця президентства Зеленського

20 травня 2021 року виповнюється два роки з того моменту, як на посаду президента України вступив Володимир Зеленський. 20 травня 2019 року у Верховній Раді він проголосив присягу, після чого пішки вирушив до будівлі своєї Адміністрації, яку пізніше перейменував в Офіс.

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Автор: Ольга Робейко