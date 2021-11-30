Світлину журналіста з чорною стрічкою до будівлі парламенту приніс невідомий чоловік.

У вівторок, 30 листопада, поблизу будівлі Верховної Ради з'явився портрет українського журналіста Дмитра Гордона з жалобною стрічкою.

Про це повідомляє "Страна".

Читайте такожШанувальник Дмитра Гордона зробив сенсаційне зізнання: "Спати з вами одне задоволення"За даними видання, портрет Гордона до будівлі Ради приніс невідомий чоловік. Згодом він залишив його під парламентом біля ліхтарного стовпа.

Ймовірно, цей перформанс, є "відповіддю" на слова Дмитра Гордона про те, що президент Володимир Зеленський для нього помер. В ефірі одного з телеканалів журналіст заявив, що Зеленському залишилося правити 2,5 роки, далі він передрік "початок кінця".

У мережі також з'явилися знімки чоловіка, який тримає в руках портрет Гордона.

Як повідомляв УНІАН, днями Аваков і Гордон одночасно поділилися "лицарським" фото в соцмережах, підписавши його наступними словами: "Так-так, це саме те, про що ви подумали". Знімок породив масу мемів і фотожаб. Незабаром Аваков, коментуючи його, лаконічно зазначив: "Це вишкіл".

Пізніше Гордон розповів, що знімок було зроблено в Литві, де компанія святкувала 69-річчя Савіка Шустера. "Ось ці всі предмети ми взяли у лицарів і зробили таке фото. Ось і все, власне кажучи, вся історія", - пояснив він.

Також Гордон показав, як створювалося "лицарське" фото, що підірвало мережу.

Автор: Марта Гичко