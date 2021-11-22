Колишній очільник МВС утримався від розгорнутих коментарів.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков лаконічно прокоментував спільне фото з журналістом Дмитром Гордоном, лікарем-педіатром Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером та експрем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це повідомляє НВ.

"Це вишкіл", — передала слова Авакова його прес-служба.

Читайте такожАваков вперше назвав причину своєї відставкиВодночас екс-міністр не уточнив, про яку саме підготовку йдеться.

Зазначимо, що сьогодні, 22 листопада, телеведучий Савік Шустер святкує свій день народження. Ймовірно, світлину зробили під час святкування.

Нагадаємо, що сьогодні Аваков опублікував фото з екс-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, лікарем Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером та журналістом Дмитром Гордоном. На знімку всі стоять з "лицарською" зброєю.

УНІАН зібрав для вас деякі думки та жарти щодо опублікованого Аваковим фото.

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Автор: Марта Гичко