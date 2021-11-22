Українці з гумором поставилися до фото "лицарів".

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото з екс-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, лікарем Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером та журналістом Дмитром Гордоном. На знімку всі стоять з "лицарською" зброєю.

Відповідне фото Аваков оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Так-так, це саме те, про що ви подумали", - написав екс-міністр внутрішніх справ у коментарі до знімка.

Загадкове фото учасників "хрестового походу" викликало бурю в соціальних мережах.

УНІАН зібрав для вас деякі думки та жарти щодо опублікованого Аваковим фото.

Журналіст Євген Муджирі пожартував про гучний серіал "Гра престолів"

Вадим Дідик не обійшов стороною нещодавню гучну заяву президента Володимира Зеленського про тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19.

Коли вакцинувалися з друзями, але не отримали по тисячі

Про яке вторгнення з боку Росії можна взагалі говорити, якщо наші кордони надійно вберігає цей елітний спецзагін?!

Як раніше повідомляв УНІАН, українці жартували та постили в соціальних мережах фотожаби після заяви президента Володимира Зеленського про виплату вакцинованим від коронавірусу українцям платитимуть по тисячі гривень.

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Автор: Анастасія Горбачова