Аваков опублікував "лицарське" фото з Гордоном, Гройсманом та Шустером фото Facebook / Арсен Аваков

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото з екс-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, лікарем Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером та журналістом Дмитром Гордоном. На знімку всі стоять з "лицарською" зброєю.

Відповідне фото Аваков оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Так-так, це саме те, про що ви подумали", - написав екс-міністр внутрішніх справ у коментарі до знімка.

Скріншот з Facebook-сторінки Авакова

Загадкове фото учасників "хрестового походу" викликало бурю в соціальних мережах.

УНІАН зібрав для вас деякі думки та жарти щодо опублікованого Аваковим фото.

Журналіст Євген Муджирі пожартував про гучний серіал "Гра престолів"

Скріншот з Facebook-сторінки

Вадим Дідик не обійшов стороною нещодавню гучну заяву президента Володимира Зеленського про тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19.

Коли вакцинувалися з друзями, але не отримали по тисячі

Скріншот з Facebook-сторінки

Про яке вторгнення з боку Росії можна взагалі говорити, якщо наші кордони надійно вберігає цей елітний спецзагін?!

Скріншот з Facebook-сторінки
Скріншот з Facebook-сторінки
Скріншот з Facebook-сторінки
Скріншот з Facebook-сторінки
Скріншот з Facebook-сторінки
Скріншот з Facebook-сторінки
Скріншот з Facebook-сторінки
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Як раніше повідомляв УНІАН, українці жартували та постили в соціальних мережах фотожаби після заяви президента Володимира Зеленського про виплату вакцинованим від коронавірусу українцям платитимуть по тисячі гривень. 

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Автор: Анастасія Горбачова