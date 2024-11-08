За словами ексочільника МЗС, партнери України не давали повної інформації щодо можливого початку повномасштабної війни.

Головною проблемою комунікації з партнерами України з вересня 2021 року до лютого 2022 року було те, що одні казали, що почнеться війна, інші казали, що повномасштабних бойових дій не буде. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, ті, хто казали, що буде війна, не надавали жодних подробиць про масштаби та на основі чого вони зробили такий висновок.

"Сполучені Штати спочатку просто попередили, що у них є інформація, що таке рішення вже ухвалене. З часом, десь пізно восени, коли вже почалося велике накопичення зброї на кордоні, то вони почали говорити, що це буде повномасштабна історія, а не лише операція на Донбасі. Зокрема говорили і про ракетні удари. Але ще раз наголошую - детальнішої інформації не було", - зауважив дипломат.

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Кулеба наголосив, що складно прийняти рішення, коли дві сторони, яким ви довіряєте, говорять різні речі:

"Ви маєте собі уявити - от сиджу я перед вами і сидить ще одна людина, обом ви довіряєте, але я кажу, що буде війна, а він каже, що не буде війни. Ви просите пояснити, звідки ця інформація. Один відповідає, що не може сказати все, але точно знає, що вона буде. Інша людина каже, що там все з росіянами перевірили, мовляв, у них довірливі стосунки, й росіяни кажуть, що це просто нагнітання атмосфери, розкручення "русофобії" - і ніякої війни не буде. І тут вам потрібно ухвалити рішення. Від вас залежить доля країни".

Ексочільник МЗС України зауважив, що зрозумівши, що може чекати на країну, почав готувати міністерство до таких наслідків.

"Звісно, тому я в жовтні зібрав керівний склад МЗС і туманно натякнув: "А уявіть, що ми з вами опинимося в кризі небачених масштабів, коли немає зв'язку та порушені усі лінії комунікації" і так далі. Ми всередині, міністерство, дипломатична служба, знаємо, що робити, у нас всі протоколи прописані? Виявилося, що у нас нульова готовність - якісь доісторичні інструкції, які ніхто ніколи не читав і не готувався", - пояснив він.

За словами Кулеби, з жовтня 2021 року міністерство почало готуватися до роботи в умовах "кризи небаченого масштабу".

"Я не міг тоді прийти та стверджувати, що буде війна. Хоча для себе я розумів, що вона буде", - підсумував дипломат.

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, в ніч проти 8 листопада російські загарбники скинули на Харків 500-кілограмові авіабомби. Внаслідок чого 25 людей отримали поранення, серед яких є і діти.

Також аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти захопили Новоолексіївку в Донецькій області. Також противник просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.

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