Прокурор САП у суді зазначила, що перетин кордону міг відбутися у Закарпатській області.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, міг втекти за кордон. Спеціальна антикорупційна прокуратура ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.

"Народний депутат України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на це, прокурор ініціювала питання щодо стягнення в дохід держави застави, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.

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Крім того, суд прийняв рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання 19 вересня о 08:00.

Також у САП зазначили, що "попри рішення суду органами внутрішніх справ до особи не було застосовано електронний засіб контролю". На засіданні суду прокурор припустила, що Одарченко міг втекти за кордон через Закарпатську область.

Справа Одарченка - деталі

21 листопада у САП заявили, що чинному народному депутату, який намагався підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами, повідомили про підозру. Виявилось, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Вищий антикорупційний суд розглянув справу та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Одарченко заперечує, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

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