Монастирський запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося, і ухвалить відповідні управлінські рішення.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Як повідомляється на сайті МВС, відповідне рішення міністр ухвалив у зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область.

"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади, для чого підписав відповідне подання до Кабінету міністрів України", - зазначив міністр.

Монастирський запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося, і ухвалить відповідні управлінські рішення.

Як писав УНІАН, сьогодні Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.

Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм.

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Довідка УНІАН. Олександр Гогілашвілі почав роботу в Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2019 року - відразу на посаді заступника Арсена Авакова, який очолював відомство тоді.

У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками і реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі - Марія Левченко - є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

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Автор: Антоніна Доломанжи