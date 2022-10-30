Путін створює так званий пул на свою підтримку, при цьому ховаючись в бункері, все це дуже нагадує дії Гітлера, зазначив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що зараз питання Ірану на порядку денному, будуть певні процеси, перемовини.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Секретар РНБО підтвердив, що в рамкам "Зернової ініціативи" Україна відправила до Ірану два судна із зерном. Проте це було до постачання дронів Росії.

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"І я чітко усвідомлюю, що ми на сьогоднішній день питання Ірану ставимо на порядок денний. Сьогодні будуть певні процеси, певні перемовини. Я б не хотів зараз про них наголошувати. Наше завдання, щоб жоден боєприпас, жоден засіб ураження з іранського боку до наших хлопців, до наших дівчат не відправлявся", - сказав він.

Данілов зазначив, що зараз над цим питанням працюють всі ті, в чиїй компетенції воно перебуває, воно також "на контролі у президента України".

Він повідомив, що Україна висловила свою позицію щодо поставок від Ірану зброї для Росії. За його словами, якщо і надалі така ситуація продовжиться, то буде "набагато складніша ситуація для Ірану".

За словами Данілова, російський президент Володимир Путін створює так званий пул на свою підтримку, при цьому ховаючись в бункері. Це все, вважає він, дуже нагадує дії Гітлера.

"Ви не можете боротися проти всього цивілізованого світу", - сказав він.

При цьому нагадав, що свого часу проти Гітлера об’єднався весь цивілізований світ і всім відомо, чим це закінчилося.

Іран допомагає РФ

Як повідомляв УНІАН, влітку з'явилася інформація, що РФ купила тисячу іранських безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж дронів.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірану ще понад 2 тис. таких дронів. 20 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на територію Росії прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів.

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