Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що зараз питання Ірану на порядку денному, будуть певні процеси, перемовини.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
Секретар РНБО підтвердив, що в рамкам "Зернової ініціативи" Україна відправила до Ірану два судна із зерном. Проте це було до постачання дронів Росії.
"І я чітко усвідомлюю, що ми на сьогоднішній день питання Ірану ставимо на порядок денний. Сьогодні будуть певні процеси, певні перемовини. Я б не хотів зараз про них наголошувати. Наше завдання, щоб жоден боєприпас, жоден засіб ураження з іранського боку до наших хлопців, до наших дівчат не відправлявся", - сказав він.
Данілов зазначив, що зараз над цим питанням працюють всі ті, в чиїй компетенції воно перебуває, воно також "на контролі у президента України".
Він повідомив, що Україна висловила свою позицію щодо поставок від Ірану зброї для Росії. За його словами, якщо і надалі така ситуація продовжиться, то буде "набагато складніша ситуація для Ірану".
За словами Данілова, російський президент Володимир Путін створює так званий пул на свою підтримку, при цьому ховаючись в бункері. Це все, вважає він, дуже нагадує дії Гітлера.
"Ви не можете боротися проти всього цивілізованого світу", - сказав він.
При цьому нагадав, що свого часу проти Гітлера об’єднався весь цивілізований світ і всім відомо, чим це закінчилося.
Іран допомагає РФ
Як повідомляв УНІАН, влітку з'явилася інформація, що РФ купила тисячу іранських безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж дронів.
У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірану ще понад 2 тис. таких дронів. 20 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на територію Росії прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів.