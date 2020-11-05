Як заявили в українській делегації, в майбутньому від парламенту може знадобитись ухвалення певних законів.

Для реалізації Плану дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідні кроки Верховної Ради України і президента.

Як заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Україна 24», від парламенту може знадобитись ухвалення певних законів. За його словами, план є спробою подальшої реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в «нормандському форматі».

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«Цей план має статись з пропозиції. Тому що там є кроки, для реалізації яких потрібна згода Верховної Ради України і президента. Не просто згода, а відповідна дія, наприклад, прийняття відповідних законів. Друге, цей план - це історія, яка тягнеться з 2014 року. Це спроба подальшої реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в «нормандському форматі». Зараз це передали ОБСЄ і російській стороні. 10 листопада наступне засідання ТКГ. За цей час вони мають вивчити документ і сформувати власну позицію», - заявив Арестович.

«Ми розглядаємо ініціативу російської делегації. На ТКГ ми виробляємо наше бачення і рекомендації. Далі слово парламенту, у якого є право законодавчої ініціативи до імплементації «нормандських угод», частиною яких є «Мінськ». Тобто це все ще план «А», - додав Арестович.

Раніше глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, що містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО, щоб створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Андрій Василюк