Для реалізації Плану дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідні кроки Верховної Ради України і президента.
Як заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Україна 24», від парламенту може знадобитись ухвалення певних законів. За його словами, план є спробою подальшої реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в «нормандському форматі».
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«Цей план має статись з пропозиції. Тому що там є кроки, для реалізації яких потрібна згода Верховної Ради України і президента. Не просто згода, а відповідна дія, наприклад, прийняття відповідних законів. Друге, цей план - це історія, яка тягнеться з 2014 року. Це спроба подальшої реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в «нормандському форматі». Зараз це передали ОБСЄ і російській стороні. 10 листопада наступне засідання ТКГ. За цей час вони мають вивчити документ і сформувати власну позицію», - заявив Арестович.
«Ми розглядаємо ініціативу російської делегації. На ТКГ ми виробляємо наше бачення і рекомендації. Далі слово парламенту, у якого є право законодавчої ініціативи до імплементації «нормандських угод», частиною яких є «Мінськ». Тобто це все ще план «А», - додав Арестович.
Раніше глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, що містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО, щоб створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
План дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
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