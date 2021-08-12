Готель, де проживав покійний мер, придбала фірма екс-депутата.

Резиденцію покійного екс-мера Харкова Геннадія Кернеса викупила фірма колишнього народного депутата Анатолія Денисенка.

Мова йде про будівлю готелю "Національ" на проспекті Науки, 21 у Харкові. Про це з посиланням на Єдиний реєстр прав на нерухоме майно пише "Харківський антикорупційний центр". Власником фірми є ТОВ "Фінансова компанія "Авантаж", яка належить Денисенку.

Саме цей готель вважався резиденцією покійного очільника Харкова. формальною власницею будівлі були структури, записані на його колишню дружину Оксану Гайсинську. За неофіційною інформацією, будівлю зноситимуть. Готель перестав функціонувати у грудні минулого року - одразу після того, як помер Кернес.

"Корпорація "Авантаж" є одним з головних забудовників міста, яка спеціалізується на елітних житлових комплексах. Раніше Оксана Гайсинська переписала корпоративні права на ТОВ "Рівлад ЛТД", якому належить будівлі ринку біля станції метро "Студентська", на Жанну Діжевську", - йдеться у повідомленні.

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня його з почестями поховали в Харкові.

Автор: Юрій Годован