Як зазначив радник керівника ОП, Росія сконцентрувала велику кількість ресурсу, резервів та живої сили на сході нашої країни.

Переговори між українською та російською делегаціями на паузі, тому що Росія робить ставку на військове вирішення питання на сході України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Переговори сьогодні на паузі, тому що Росія все ж таки робить ставку на військове вирішення питання на сході нашої країни. Вони там сконцентрували велику кількість ресурсу, резервів, живої сили. Загалом вони ставляться до своїх людей, як до розхідного матеріалу. Тому вони хочуть отримати певні ситуативні перемоги, тобто забрати декілька кілометрів нашої території, і після цього вимагати переговори з позиції сили", - наголосив він.

За словами Подоляка, українська сторона розуміє тактику росіян, і поки не отримає в повному обсязі зброю і не відкине російські війська якомога далі до кордонів України, вести переговори з російськими представниками сенсу немає.

Раніше Подоляк повідомляв, що наразі перемовини з Росією тривають лише із гуманітарних питань, сторони обговорюють обмін полоненими, гуманітарні коридори та евакуацію людей.

Він вважає, що Росія зможе об’єктивно подивитися на ситуацію, коли відчує санкційний тиск у більшому обсязі.

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