Російська Федерація стягнула в Чорне море п'ять великих десантних кораблів.
Десантні кораблі РФ зібрала з трьох своїх військово-морських флотів, повідомляє "Крим.Реалія", посилаючись на відомості свого кореспондента.
За його даними, біля берегів захопленого Криму в найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти - у Південній бухті, біля Мінної стінки пришвартовані чотири великих десантних кораблі.
Варто зазначити, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну бортові номери кораблів противника зафарбовані, щоб було складніше ідентифікувати однотипні одиниці.
Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Кораблі противника увійшли в територіальні води нашої країни й відкривали вогонь з корабельної артилерії.
Захисникам Української держави вдалося знищити флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".
В Україні влада попереджала, що є загроза висадки в Одесі ворожого десанту.
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