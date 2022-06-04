Кілька десантних кораблів РФ знаходяться біля берегів Криму, дізналися журналісти.

Російська Федерація стягнула в Чорне море п'ять великих десантних кораблів.

Десантні кораблі РФ зібрала з трьох своїх військово-морських флотів, повідомляє "Крим.Реалія", посилаючись на відомості свого кореспондента.

За його даними, біля берегів захопленого Криму в найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти - у Південній бухті, біля Мінної стінки пришвартовані чотири великих десантних кораблі.

Варто зазначити, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну бортові номери кораблів противника зафарбовані, щоб було складніше ідентифікувати однотипні одиниці.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Кораблі противника увійшли в територіальні води нашої країни й відкривали вогонь з корабельної артилерії.

Захисникам Української держави вдалося знищити флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".

В Україні влада попереджала, що є загроза висадки в Одесі ворожого десанту.

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