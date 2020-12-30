На переконання міністра закордонних справ, це питання стосується, зокрема, збереження української ідентичності в світі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримує запровадження подвійного громадянства, але не з Російською Федерацією.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ТСН.

"Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок з мільйонами українців, які виїхали і розпочали нове життя в інших країнах. Якщо ми вже не можемо втримати їх географічно в Україні, давайте тоді втримаємо їх ментально та юридично в нашому українському просторі. Безумовно, не може йтися ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Це табу. Це закрита тема" - наголосив Кулеба і додав, що це має бути великими літерами чітко прописано в законі.

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"Безумовно, мають бути серйозні фільтри для отримання подвійного громадянства, щоб не можна було цим маніпулювати, щоби все було чітко врегульовано. Але я ще раз хочу наголосити, що питання подвійного громадянства — це питання збереження української ідентичності в світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України. Якщо ми цього не зробимо, то втратимо всіх цих людей, цей потенціал. Я бачив конкретні приклади у тій же Франції, коли батьки – українці й тримаються української спільноти, але їхні маленькі діти вже ростуть франкофонами, і їх дуже важко утримувати в українському полі", - заявив міністр.

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Автор: Віталій Саєнко