Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

У Києві затримали проросійського політолога Михайла Погребинського, який часто виступав на російських пропагандистських каналах.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Так званого політолога пов'язують з олігархом і кумом Путіна Віктором Медведчуком, з яким він підтримував дружні стосунки.

Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

Нагадаємо, 26 березня правоохоронні органи провели обшук у квартирі Погребинського в Києві. Слідчі заявили, що очолюваний ним Київський центр політичних досліджень і конфліктології на постійній основі вивчав настрої українського суспільства, а отримана інформація передавалася російському керівництву для планування політики щодо України. За словами українських правоохоронців, "Погребинський готував і передавав в РФ поради з інформаційних спецоперацій проти України". Також повідомлялося, що під час обшуку у Погребинського були виявлені результати опитувань, де "нібито 46% українців підтримують президента РФ Володимира Путіна". За фактом обшуків було порушено справу за ст.111 ("державна зрада") та ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Хто такий Михайло Погребинський - біографія

Михайло Погребинський народився в Києві в 1946 році. З 1989 року брав участь як керівник і радник у виборчих кампаніях. У 1993 році заснував Київський центр політичних досліджень і конфліктології, що займається дослідженнями і консультаціями в соціально-політичній сфері, директором якого він є протягом усього часу. З 2002 по 2004 рік був радником глави Адміністрації президента Віктора Медведчука. У 2004 році був радником у виборчому штабі кандидата в президенти Віктора Януковича. У 2012-2014 роках активно співпрацював з громадським рухом "Український вибір" Віктора Медведчука.