Наталію Поклонську підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями, зокрема й у державній зраді.

Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" окупованого Криму й новопризначеного посла РФ в Кабо-Верде Наталії Поклонської. Її підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Зазначається, що 6 грудня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року.

Читайте такожПоклонська несподівано заговорила українською й зачитала вірші Скрябіна (відео)Суд першої інстанції відмовився надавати дозвіл на затримання Поклонської з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За результатами апеляційного розгляду скаргу прокурора задоволено, відтак попередню ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано.

Прокурору Офісу генпрокурора надано дозвіл на затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наталію Поклонську підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ч.1 ст.111 ("Державна зрада"), ч.1 ст.255 ("Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній") Кримінального кодексу.

Наталія Поклонська - довідка УНІАН

Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.

13 жовтня Путін "здійснив мрію" екс-"прокурорки" Криму Поклонської та відправив її до Африки.

Як повідомляє Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ, президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську надзвичайним і повноважним послом РФ у Республіці Кабо-Верде.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко