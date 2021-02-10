На думку політологів, переважна більшість українців та міжнародна спільнота схвально поставилися до запровадження санкцій проти ОПЗЖ.

Політологи вважають, що введення президентом Володимиром Зеленським санкцій проти члена ОПЗЖ Тараса Козака стало оголошенням війни проти Медведчука та його політичної сили.

Експерти назвали таке рішення глави держави безпрецедентним і таким, що відповідає інтересам держави. Про це повідомляє "24 канал".

Як наголошують політологи, особливо небезпечна діяльність ОПЗЖ в прифронтових зонах та містах, де ворожа пропаганда має відчутний вплив на російськомовне населення, - це Маріуполь, Харків, Слов’янськ та Одеса.

Політолог Олесь Доній заявляє, що ОПЗЖ "ввійшла у політичні сепаратні стосунки з керівництвом держави-агресора".

"Є усі підстави підозрювати й стверджувати, що йде ретрансляція ідей, в яких зацікавлені їхні політичні партнери – Кремль", – сказав Доній та додав, що підтримує запровадження санкцій проти Козака.Читайте такожУ Зеленського не було переговорів з Медведчуком - ОП

Політолог Володимир Фесенко також вважає рішення про санкції проти "правої руки Медведчука" обґрунтованим та таким, що відповідає громадській думці.

Як зазначають експерти, ОПЗЖ давно користувалася безкарністю та отруювали інформаційний простір країни: теперішні члени політсили свого часу голосували за закони проти Революції Гідності та підтримували окупантів.

Політологи заявляють, що ОПЗЖ – єдина політична сила, яка будує свою кампанію на візитах Бойка-Медведчука в Москву.

Експерти переконані, що чимало представників цієї політсили мають вплив у східних регіонах, чим завдають шкоди інтересам держави.

За оцінками політологів, ОПЗЖ відверто зраджує інтереси країни та пропагує "руський мир". Найбільшими його прихильниками, окрім Медведчука, експерти називають Рабіновича, Столара, Киву, Кузьміна, Шуфрича та Королевську.

Експерти переконані, що проти низки перерахованих та інших одіозних політиків так само мають запровадити санкції.

"Ми вважаємо це (запровадження санкцій, - Ред.) дуже хорошим маркетинговим кроком, який показує, що президент здатен на чіткі й сильні кроки, які показують всьому світу його позицію", - заявляє нардеп Кіра Рудик.

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Автор: УНІАН