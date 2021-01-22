Раніше омбудсмен заявляла, що йдеться про 9 осіб.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передаватимуть полонених українців за маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ.

Про це омбудсмен сказала в коментарі Радіо Свобода.

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«Ми дізналися нову інформацію, її розповсюдили. Наша інформація була правильна. Потім іншу інформацію почали розповсюджувати деякі політики, що нібито (передавати – ред.) будуть через Майорськ (КПВВ «Майорське» – ред.), а потім все ж таки відбулося так, як відбулося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк – Луганськ – Ростов-на-Дону – Мінськ. Потім потрібно, щоб це вирішували уповноважені органи із пропуску», – сказала Денісова.

Омбудсмен додала, що нової інформації про передачу поки немає.

Можливе повернення полонених з ОРДЛО

16 січня низка російських ЗМІ розповсюдила новину, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва «ЛДНР» про намір передати частину утримуваних осіб за посередництва Медведчука як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Водночас в МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

20 січня Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб. Згодом вона повідомила, що підтверджено два маршрути, за якими може відбутися процес передачі, - через КПВВ «Майорське» та за маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Однак, за її словами, дані про кількість осіб постійно змінюються.

22 січня Кравчук заявив, що процес передачі утримуваних осіб Медведчуку зупинено.

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Автор: Світлана Закелова