Окрім того, 64% опитаних жителів вважають, що справи у країні йдуть у неправильному напрямку.

52,7% опитаних українців не схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського, схвалюють - 34,1%.

Про це йдеться в оприлюднених у понеділок, 5 липня, результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Українці, скоріше, негативно оцінюють діяльність президента В. Зеленського: 52,7% не схвалюють його діяльність проти 34,1%, які схвалюють (ще 13,2% не визначилися або відмовилися відповідати на запитання)", - зазначають соціологи.

Окрім того, 64% українців вважають, що справи у країні йдуть у неправильному напрямку. Оптимістично оцінюють напрямок руху справ 20%, а ще 16% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

Умови опитування

Опитування проводилося з 22 по 29 червня методом особистого (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews).

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У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на контрольованій українською владою території.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25%, 2,2% - для показників, близьких до 12%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Тетяна Поляковська