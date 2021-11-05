За словами екс-президента, він поки що не прийняв такого рішення, це залежить від людей.

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розповів, чи планує балотуватися на наступних президентських виборах.

Про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

"Про це має задумуватися український народ. Знаєте, президент - це криза кар'єрного росту, ти вже всім був. І моя мотивація - не є посади, моя мотивація - зберегти та розвинути ті величезні реформи, той рух, ту швидкість, які набрала Україна в русі до НАТО та Євросоюзу", - сказав Порошенко, відповідаючи на питання журналіста.

Порошенко зазначив, що чи балотуватиметься він в президенти на наступних виборах буде залежати не від нього.

Читайте такожУкраїнці найбільше довіряють Зеленському, лідер антирейтингу - Порошенко (інфографіка)"Це буде залежати не від мене, а від людей. Тоді, коли люди звернуться, я прийму рішення. Зараз я такого рішення не прийняв", - сказав він.

Нагадаємо, Порошенко був президентом України з 2014 по 2019 рік. На минулих виборах розгромно програв Володимиру Зеленському в другому турі.

До цього (як і зараз) був народним депутатом, міністром економіки та закордонних справ, секретарем РНБО тощо.

Наступні вибори президента в Україні мають пройти 31 березня 2024 року.

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Автор: Леся Лещенко