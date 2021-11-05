П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розповів, чи планує балотуватися на наступних президентських виборах.
Про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.
"Про це має задумуватися український народ. Знаєте, президент - це криза кар'єрного росту, ти вже всім був. І моя мотивація - не є посади, моя мотивація - зберегти та розвинути ті величезні реформи, той рух, ту швидкість, які набрала Україна в русі до НАТО та Євросоюзу", - сказав Порошенко, відповідаючи на питання журналіста.
Порошенко зазначив, що чи балотуватиметься він в президенти на наступних виборах буде залежати не від нього.
Читайте такожУкраїнці найбільше довіряють Зеленському, лідер антирейтингу - Порошенко (інфографіка)"Це буде залежати не від мене, а від людей. Тоді, коли люди звернуться, я прийму рішення. Зараз я такого рішення не прийняв", - сказав він.
Нагадаємо, Порошенко був президентом України з 2014 по 2019 рік. На минулих виборах розгромно програв Володимиру Зеленському в другому турі.
До цього (як і зараз) був народним депутатом, міністром економіки та закордонних справ, секретарем РНБО тощо.
Наступні вибори президента в Україні мають пройти 31 березня 2024 року.