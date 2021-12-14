Депутат від "Слуги народу" Ковальчук образив Ірину Геращенко, стверджує Гончаренко.

У парламенті виник інцидент між депутатами від "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

Як передає кореспондент УНІАН, під час того, як депутат Ірина Геращенко (фракція "ЄС") поверталась від трибуни після виступу, де згадувала, зокрема, і про ситуацію з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, виникла якась суперечка із депутатами від "СН", у тому числі з Олександром Ковальчуком.

Одразу підійшли депутати двох фракцій, і почалася словесна перепалка.

Засідання парламенту було призупинено, депутати припинили розгляд законопроекту, що стосується міграційної політики.

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Також до президії підійшли деякі депутати з обох фракцій, в тому числі від "СН" Микола Тищенко та від "ЄС" Петро Порошенко, і щось довго між собою з’ясовували.

Потім засідання відновилось у звичному режимі. При цьому не оголошували, що саме сталося.

Разом з тим, як повідомив депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, Ковальчук образив Ірину Геращенко та сказав їй фразу "на місце".

За інформацією Гончаренка, Ковальчук вибачився за свої слова у президії.

Раніше в Раді стався ще один інцидент. Нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко закинув у сесійну залу Ради касовий апарат та пояснив, що він виходив на вулицю до мітингувальників, які зібралися перед парламентом і які "борються проти запровадження РРО" – реєстраторів розрахункових операцій для фізосіб-підприємців.

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Автор: Надя Пришляк