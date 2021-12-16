Деякі члени "СН" опинялися в скандальних ситуаціях, оскільки раптово стали відомими особистостями, поділився екс-глава політсили.

Члени партії "Слуга народу" потрапляли в скандали, зокрема, оскільки потрапили в політику вперше і не звикли бути публічними людьми.

Деякі "слуги народу" потрапляли в неприємні ситуації, тому що раптово стали популярними, розповів колишній глава партії "Слуга народу" і перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Співрозмовник зазначив, що значна частина членів партії "Слуга народу" не була відомими особистостями, і тому вони не знали, як поводитися в умовах цілодобової уваги з боку ЗМІ.

Читайте такожНардеп від "Слуги народу" випадково вилаявся за трибуною заради (відео)"...значна частина з нас не була відомими людьми, ми були звичайними людьми, у яких кілька сотень, може, кілька тисяч друзів на Facebook. І коли ти раптово потрапляєш під софіти й під цілодобову увагу медіа, у тебе просто немає навички так себе вести. Тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", – сказав перший заступник спікера ВР.

Нагадаємо, влітку 2019 року під час дострокових виборів до Верховної Ради за партію "Слуга народу" проголосували понад 43% виборців. Партія отримала найбільшу кількість місць у парламенті. Завдяки таким успіхам на виборах політсилі вперше в історії ВР вдалося створити монобільшість.

Найчастіше в скандальні ситуації потрапляв "слуга народу" Микола Тищенко. Зокрема, ресторан політика "Велюр" працював у період жорсткого карантину, коли іншим закладам не можна було приймати відвідувачів, нардеп вилаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентаріїв знімали журналісти, і назвав нереалістичні ціни на продукти в Україні.

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Автор: Екатерина Присяжнюк