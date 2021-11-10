Російська сторона порушила дипломатичний протокол, зазначив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі.

У середу, 10 листопада, Російська Федерація під час засідання Тристоронньої контактної групи для розв'язання конфлікту на Донбасі (РФ, Україна, ОБСЄ) російська сторона влаштувала демарш.

Росіяни заздалегідь не були налаштовані на результат, порушили конфіденційність переговорів і дипломатичний протокол, розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович у коментарі "РБК-Україна".

"Ще йшло та йде засідання ТКГ, а основні висновки по ньому вже були зроблені на брифінгу Марії Захарової, спікера російського МЗС. Видно, що це підготовлений демарш з боку РФ", – заявив співрозмовник.

На його думку, РФ намагається "очорнити" майбутню зустріч щодо Донбасу у Франції.

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"Вони збивають можливі очікування і перекидають провину на нас. Частково можна сказати, що нагнітання цієї істерії пов'язане з військовою активністю і нібито бажанням України розв'язати проблему Донбасу силовим шляхом", – додав спікер.

Арестович звернув увагу на те, що російський МЗС та Міноборони РФ називають навчання НАТО в Чорному морі "військовим освоюванням території України", щоб нібито забезпечити розв'язання конфлікту на частині сходу України військовим шляхом.

"Якщо зовсім йти в конспірологію, то теоретично це можна зрозуміти, як інформаційну підготовку загострення на Донбасі з їхнього боку. Щоб сформувати громадську думку, в тому числі міжнародну, що нібито ми там щось почали. Але це глибока конспірологія", – розповів він.

Раніше стало відомо, що делегації Франції та РФ проведуть зустріч на полях Міжнародної конференції з Лівії в Парижі. Під час заходу сторони, зокрема, планують обговорити ситуацію в Україні.

Автор: Екатерина Присяжнюк