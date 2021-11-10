Франція висловить стурбованість діями Росії.

Делегації Франції та Росії проведуть зустріч на полях Міжнародної конференції з Лівії в Парижі. Вони обговорять ситуацію в Україні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Франції.

Так, у зустрічі візьмуть участь глави МЗС і Міністерства оборони.

Зазначається, що зустріч відбудеться "в контексті жорсткого діалогу", який Франція веде з Росією.

Читайте такожПрем'єр Польщі звинуватив Путіна в організації міграційної кризи на кордоні"Крім викликів стратегічній стабільності та європейській безпеці, ця зустріч дасть можливість обговорити політичні та військові аспекти регіональних і міжнародних криз, зокрема, ситуацію в Україні," - йдеться в повідомленні.

Франція висловить стурбованість діями Росії в Україні.

Раніше прес-секретар президента України заявив, що подальша робота "нормандського формату" за участю України, Франції, Німеччини та Росії зараз під питанням.

Зустріч у "нормандському форматі"

12 жовтня у Франції повідомили про проведення в найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції та Німеччини).

Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів у "нормандському форматі" найближчим часом не буде, а Україна нібито "спотворює факти" і "не виконує минулі домовленості".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає "слабким виправданням" слова Лаврова.

Автор: Людмила Жерновська