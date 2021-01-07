У посольстві Сполученого Королівства підкреслили, що підтримують територіальну цілісність України.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс спростувала інформацію російських ЗМІ про нібито ослаблення Британією санкційного режиму проти Росії.

Читайте також"Розвиток РФ сповільнився": посол Нідерландів оцінив ефективність санкцій проти КремляПро це йдеться в повідомленні Посольства Великобританії в Україні в Facebook.

"Великобританія підтримує територіальну цілісність України та дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції були ослаблені, є помилковими", - заявила Сіммонс.

"Загальна ліцензія, видана британським Міністерством фінансів для морських портів Криму, показує цілі й зміст ліцензійного відступу, передбаченого статтею 6а рішення Ради ЄС №269/2014, а, отже, зберігає дію аналогічної політики", - підкреслила посол.

Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Великобританія після Brexit послабила так звані кримські санкції.

Довідка УНІАН.

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму й вжили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко