'Твій дім - тюрма!': Мельник різко звернувся до постпреда РФ при ООН

Український дипломат процитував відомі радянські фільми, аби нагадати російському послу про місце у в’язниці.

Постійний представник України при ООН, посол Андрій Мельник звернувся до російського посла в ООН Василя Небензі цитатами із фільмів "Джентельмени удачі" та "Стережись автомобіля". Про це Мельник заявив під час засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

Зокрема, український посол вирішив звернутися до Небензі із використанням відомих цитат з класичних фільмів радянського кінематографу.

"Якщо, пане Небензя, ви досі думаєте як персонажі з легендарної комедії "Джентельмени Удачі", я процитую: "Кто ж его посадит? Он же памятник"… Тоді дозвольте запропонувати вам відповідь з іншого культового радянського фільму нуар: "Твой дом - тюрьма!", - заявив Мельник, процитувавши фільм "Стережись автомобіля".

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Далі українcький посол продовжив цитатувати фільм "Джентельмени Удачі": "А в тюрьме сейчас ужин - макароны!".

"І опинившись у Гаазі, я підозрюю, вони також подаватимуть голландський оселедець, але сподіваюся, без пельменів", - наголосив Мельник.

Окремо посол України наполегливо закликав усіх країни-члени Ради безпеки ООН схвалити резолюцію, яка зобов’яже Росію укласти негайну і безумовну угоду про припинення вогню.

Також він закликав усі країни надати Україні без затримок усі наявні системи протиповітряної оборони, особливо перехоплювачі до Patriot для того, аби захистити українське небо від "російського апокаліптичного дощу ракет".

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

Як повідомляв УНАН, у травні 2026 року 37 держав затвердили третій установчий документа Спеціального трибуналу - Розширену часткову угоду щодо створення Керівного комітету Спецтрибуналу. Цей Трибунал покликаний покарати вище російське керівництво за злочин агресії проти України. Російський президент Володимир Путін має понести відповідальність.

Як наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Трибунал має допомогти Путіну увійти в історію як злочинцю. "І не лише він. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги", - підкреслив Сибіга.

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