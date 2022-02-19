Міністр наголосив, що "у вигадки російської дезінформації про нібито атаки з боку України ніхто не вірить".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повідомлення російських ЗМІ про нібито влучання українських снарядів на територію РФ є дезінформацією.

Як повідомляє прес-служба МЗС, Кулеба взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 (Велика Британія, Канада, США, ФРН, Франція, Італія та Японія) у рамках участі в 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зазначається, що зустріч у такому форматі відбулася вперше з 2018 року.

"Міністри закордонних справ Групи семи висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків задля стримування подальшої агресії РФ. Вони підтвердили міністру Кулебі, що готові вжити кроків, в результаті яких Росія зазнає тяжкого санкційного удару та опиниться в тотальній міжнародній ізоляції", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Кулеба розповів колегам про ескалацію напруги з боку Росії та безпекову ситуацію поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Глава МЗС України вчергове спростував повідомлення російської пропаганди про нібито підготовку України до наступальних військових операцій, диверсій чи провокацій.

Він також наголосив, що повідомлення російських ЗМІ про нібито влучання українських снарядів на територію РФ є дезінформацією.

"Група семи непохитно стоїть на боці України. Я озвучив партнерам конкретні потреби України. З їхньої реакції роблю висновок, що вони нададуть цю конкретну підтримку. Крім того, у вигадки російської дезінформації про нібито атаки з боку України ніхто не вірить", - зазначив Кулеба.

Як відомо, сьогодні ряд російських ЗМІ повідомили про те, що на території Ростовської області РФ за кілька кілометрів від українського кордону розірвалися снаряди.

Вас також можуть зацікавити новини: