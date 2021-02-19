Депутати допустили розгляд парламентом пропозицій Зеленського до закону про державну службу.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання наступного тижня.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили депутати від «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Читайте такожВірастюк йде в Раду - подав документи до ЦВК (фоторепортаж)

Депутати допустили розгляд парламентом пропозицій президента Володимира Зеленського до закону про державну службу.

«Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок чи середу. Треба буде проголосувати за законопроект про держслужбу з урахуванням пропозицій президента, щоб розблокувати роботу міністерства енергетики та виплати зарплат», – зазначила Кравчук.

Качура уточнив, що засідання планують на 12:00.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН