Верховна Рада збереться на позачергове засідання наступного тижня.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили депутати від «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.
Читайте такожВірастюк йде в Раду - подав документи до ЦВК (фоторепортаж)
Депутати допустили розгляд парламентом пропозицій президента Володимира Зеленського до закону про державну службу.
«Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок чи середу. Треба буде проголосувати за законопроект про держслужбу з урахуванням пропозицій президента, щоб розблокувати роботу міністерства енергетики та виплати зарплат», – зазначила Кравчук.
Качура уточнив, що засідання планують на 12:00.
Інші новини
- Кулеба запевнив, що підготовка до розмови Зеленського і Байдена триває
- Зеленський збирає РНБО: про що йтиметься на закритому засіданні та на які рішення варто очікувати
- "Лише тимчасовий захід": у партії "За майбутнє" прокоментували законопроект про розмитнення "євроблях"
- Депутатка прийшла у Раду з годинником у діамантах за ціною автомобіля (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram