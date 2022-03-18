Підслідність справи, по якій звинувачується Медведчук, - це держзрада.

Правоохоронні органи України займаються встановленням місцезнаходження народного депутата України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, який втік з-під варти.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "UAразом".

Він нагадав, що підслідність справи, по якій звинувачується Медведчук, - це держзрада.

"Сьогодні орієнтовані всі підрозділи і Служби безпеки України, і Нацполіції, і інших правоохоронних органів для того, щоб знайти, встановити місцезнаходження Медведчука. Безпосередньо ми отримали це орієнтування відразу після його зникнення. Через компетентні органи", - зазначив Монастирський.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронні органи почали документувати діяльність Медведчука в так званій "вугільній справі" ще у 2016 році.

27 лютого радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Того ж дня Венедіктова зазначила, що прокуратура перевіряє, де перебуває Медведчук.

Генпрокурор нагадала, що Медведчук проходить по двох провадженнях.

"Особа, яка у нас підозрюється у державній зраді, - ми будемо рухатися для притягнення її до відповідальності", - запевнила вона.