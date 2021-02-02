Політик розповів, як збиралися підписи за його виключення з фракції.

У парламентському монобільшості залишається близько 25 відсотків розсудливих депутатів і вони повинні залишитися в "Слузі народу", щоб донести правду до президента Зеленського.

Таку думку в ефірі каналу "Наш" озвучив Олександр Дубінський, якого вчора виключили з фракції.

"Оточення Зеленського показує йому позитивну реакцію в соцмережах нібито від реальних людей. Тобто його намагаються усунути від реального стану справ. Тому чим більше розсудливих депутатів залишиться в "Слузі народу", тим більше шансів, що президент почує їх і почне позбавлятися від ракової пухлини - тобто свого оточення, яке використовує ці важелі для набивання власних кишень", – розповів депутат.

"Минулого тижня всі зусилля фракції були спрямовані на те, щоб домогтися виключення Дубінського. Вважаю, що у президента залишається унікальна можливість, щоб змінити країну. Тому що це перший в історії України лідер, якому був наданий такий кредит довіри. Але ці колосальні важелі впливу - адже він контролював парламент, Кабмін та інші держструктури - не призвели до змін на краще. Тим не менш, я досі вважаю, що у президента є шанс, щоб ситуацію переламати. А не слухати людей, які його обступили і купають президента в уявних успіхах", – вважає нардеп.

Він також описав процедуру голосування за його виключення з фракції.

"Поки я знімав пальто і здавав телефон, із залу вибіг Арахамія і сказав, що ось результати голосування, Дубінського виключили, фракція закінчена. Я навіть не встиг зайти, а вони щоб не слухати мене і не червоніти, швидко проголосували. Незадовго до цього до мене приходив Давид Арахамія і сказав, що мене треба покарати через санкції. І запропонував або самому піти з фракції, або виключити, або зняти з позиції заступника голови фінансового комітету. На що я відповів, що не вважаю себе винним і всі аргументи на свій захист привів публічно. Більш того, на зустрічах з президентом він говорив мені в обличчя, що знає: я не втручався ні в які вибори", – пояснив Дубінський.

Політик розповів, як збиралися підписи за його виключення з фракції.

"Губернатори їздили на вихідних до мажоритарників з підписними листами. Приїжджали до людей і начальники облуправлінь СБУ, прокуратура - загалом, вся країна цілий тиждень займалася збором підписів. Губернатор Івано-Франківської області взагалі приїжджав до депутата вночі саме з цього питання. Вбачаю в цьому і позитив - виявляється, ми можемо, якщо захочемо, мобілізувати всю держмашину. Правда, я здивований, що це робиться, наприклад, не для боротьби з корупцією", – розповів Дубінський.

"У тих 175-190 осіб, які голосують за питання подібні до призначення Вітренка або виключення Дубінського, немає політичного майбутнього і перспективи, вони розчиняться в історії", – говорить депутат.

Також нардеп не бачить причин для виключення його з партії.

"Немає нічого, що б я зробив всупереч позиції партії. Тому я залишаюся членом партії, головою Київського обласного осередку. Більше того, з 69 ОТГ області, близько 60 направили листи на спікера Разумкова, президента Зеленського та голову партії Корнієнка з висловлюванням підтримки Олександру Дубінському", – заявив політик.

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Автор: УНІАН