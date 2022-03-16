Також президент вважає, що новий американський пакет підтримки для України у розмірі на 13,6 мільярда доларів стане першим кроком на шляху до повного відновлення України.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у середу виступить перед Конгресом Сполучених Штатів Америки.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"У середу запланований мій виступ у Конгресі Сполучених Штатів. Важлива подія", - наголосив президент.

"А сьогодні я хочу висловити вдячність Президенту Байдену і всім друзям України у Сполучених Штатах за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на 13,6 мільярда доларів. Закон, який передбачає це фінансування, підписаний. Розглядаємо його як перший крок на шляху до повного відновлення України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що історичні $13,6 мільярда допомоги підуть на гуманітарну, оборонну та економічну сфери України.

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